بومبيو يعرب عن توقعاته المتفائلة بشأن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن توقعاته المتفائلة بشأن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.جاء ذلك في اجتماع وزاري عقده الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيث قال إن المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ لا تزال جارية وتحقق تقدما في بعض القضايا.وعبر بومبيو عن أمله في أن تخطو المفاوضات خطوة كبيرة وتحقق تقدما كبيرا خلال فترة قصيرة من الزمن.وكان الوزير الأمريكي قد غرد عبر تويتر يوم الأربعاء الماضي قائلا بأنه يؤمن أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستحقق تقدما.ويرى المراقبون أن تصريحات "بومبيو" تشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.كما عبر "بومبيو" عن توقعاته بإعادة مزيد من رفات الجنود الأمريكيين من كوريا الشمالية.وبغض النظر عن توقعات "بومبيو" المتفائلة، تواصل الولايات المتحدة فرض عقوباتها على كوريا الشمالية، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات صينية تعاونت مع كوريا الشمالية.