استئناف حملات مشتركة بين سيول وبكين في أكتوبر لمراقبة قوارب الصيد الصينية

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من المقرر أن تستأنف السلطات البحرية في كل من كوريا الجنوبية والصين اعتبارا من شهر أكتوبر القادم حملة مراقبة مشتركة لقوارب الصيد الصينية التي تعمل بشكل غير قانوني في المياه الكورية.وقالت وزارة الشؤون البحرية والمصائد إنه قد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين البلدين في مباحثات على مستوى العمل عقدت في مدينة تشنغ تاو الصينية بين 14 و16 أغسطس الجاري.استحدثت الحملات المشتركة بين سيول وبكين لمراقبة قوارب الصيد الصينية عام 2014، لكنه تم تجميدها بعد مقتل أحد أعضاء طاقم سفينة صيد أسماك صينية تم حجزها بتهمة صيد الأسماك غير الشرعي في سبتمبر 2016.واتفق الجانبان على تسليم قوارب الصيد الصينية التي سيتم احتجازها بتهمة صيد الأسماك غير الشرعي إلى السلطة الصنية لفرض عقابات إضافية عليها.وقد تراوح عدد قوارب الصيد الصينية التي تم احتجازها سنويا بين 400 و500 قارب منذ عام 2001، بينما تراجع هذا العدد إلى 278 قارب العام الماضي.