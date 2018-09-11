كوريا وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو" أمس الاثنين، حيث تم بحث سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل جميع المجالات، خاصة السياسية، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.واتفق الرئيسان على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2022، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بحضور الرئيسين، حول تبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، وغيرها من المجالات المختلفة.كما تم توقيع مذكرات تفاهم أخرى بين الشركات الكورية والإندونيسية على هامش منتدى التعاون الصناعي بين البلدين الذي عقد أمس الاثنين.