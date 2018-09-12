نتائج سلبية لفحوصات الإصابة بفيروس ميرس على 10 أشخاص في كوريا

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أكدت الفحوصات التي أجريت على عشرة كوريين ظهرت عليهم أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، عدم إصابتهم بالفيروس.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن الفحوصات التي أجريت على شخص أجرى اتصالا قريبا بالمريض الذي تم تأكيد إصابته بالفيروس مؤخرًا، وتسعة أشخاص آخرين كان لديهم اتصالات "عادية" بالمريض، ولكن ظهرت عليهم جميعا أعراض حمى وسعال، قد أظهرت نتائج سلبية بالنسبة لهم جميعا.وأكد أن السلطات الصحية ستواصل رصد الموقف خلال فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين يومين إلى 14 يوما.وأوضح المركز أيضا أنه حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء ظل عدد الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض دون تغيير عند 21، لكن عدد الأشخاص الذين أجروا اتصالات عادية به قد ارتفع إلى 435، بزيادة 17 مقارنة باليوم السابق.ولم يتم وضع أولئك في الحجر الصحي، ولكن يتوجب عليهم الإبلاغ عن أوضاعهم الصحية يوميا للمسؤولين ذوي الصلة.