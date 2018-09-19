ترامب يعيد التأكيد على نيته توقيع اتفاقية التجارة الحرة المعدلة مع كوريا الجنوبية

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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا التأكيد على نيته توقيع اتفاقية التجارة الحرة المعدلة، بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا إياها بأنها "صفقة عادلة".وقالت "ترامب" في مؤتمر صحفي مشترك بعد قمته مع الرئيس البولندي "أندريه دودا" في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن الاتفاقية التجارية تم التفاوض عليها بشكل كامل، وأنه مستعد للتوقيع عليها.وكان "ترامب" قد أعلن في وقت سابق أن عملية التوقيع قد تتم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع كوريا الجنوبية تم منذ شهرين تقريبًا.وكانت سيول وواشنطن قد توصلتا في شهر مارس الماضي إلى اتفاق مبدئي حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة، ويناقش الطرفان حاليًا تفاصيل توقيع قادة البلدين على الاتفاق المعدل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري.