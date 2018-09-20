الولايات المتحدة تعفي أحد منتجات الصلب الكورية من الرسوم

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قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء أحد منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمركية، وذلك للمرة الأولى منذ أن فرضت واشنطن رسوم استيراد على الصلب الكوري الجنوبي في مايو.ووفقًا لمصادر في صناعة الصلب اليوم الخميس، قبلت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين الماضي طلبًا من شركة "مايكرو ستامبنغ" لتصنيع المعدات الطبية، باستبعاد الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ فائقة الجودة، التي تصنعها شركة "إس إل تيك" الكورية الجنوبية.ويعد هذا هو أول إعفاء منذ مايو، عندما وضعت الولايات المتحدة حصة استيراد بقيمة 2.63 مليون طن لمنتجات الصلب الكورية الجنوبية، أي بنسبة 70% من متوسط حجم الصادرات على مدى السنوات الثلاثة الماضية.وتقوم الولايات المتحدة بإعفاء البضائع المستوردة من الرسوم إذا لم يكن الإنتاج المحلي كافيًا لتلبية الطلب.