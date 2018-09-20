مون يدعو الكوريين الشماليين إلى اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام

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دعا الرئيس مون جيه إين أمس الأربعاء إلى بذل الجهود اللازمة لإنهاء 70 عامًا من العداء، واتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام.ووجَّه مون هذا النداء خلال كلمة ألقاها أمام نحو 150 ألف كوري شمالي، بعد مشاهدته لعرض جمباز واسع النطاق، في استاد "ماي داي"، في اليوم الثاني من رحلته التي استمرَّت لمدة 3 أيام، في بيونغ يانغ.وفي أول خطاب موجه إلى المواطنين الكوريين الشماليين يلقيه رئيس كوري جنوبي، قال مون إن الكوريتين اللتين عاشتا كبلد واحد لمدة 5000 عام، قد افترقتا لمدة 70 عامًا، وقد حان الوقت لتعيشا معًا مرَّة أخرى.وفي إشارة إلى اتفاق القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال مون إن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتبديد المخاوف من الحرب وإزالة مخاطر الاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى أنهما اتفقا على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.