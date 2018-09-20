منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري

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قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالم، بما في ذلك النزاعت التجارية العالمية وعدم الاستقرار المالي في الدول الناشئة.وطبقا لتقرير صادر عن المنظمة أمس الخميس، خفضت المنظمة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 3% إلى 2.7%.وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8% في العام القادم، بانخفاض 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة.ويرجع السبب في هذا التخفيض إلى الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم الاستقرار المالي في الدول الناشئة.وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية لا يزال لديه طاقة كامنة للانتعاش، مؤكدا على ضرورة تضخيم الإنفاق الحكومي لزيادة الدخل الأسري وتعزيز الاستهلاك المحلي.