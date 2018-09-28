بومبيو يلتقي بكيم جونغ أون يوم الأحد

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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ يوم الأحد القادم للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" أن "بومبيو" سيقوم بجولة في منطقة شرق آسيا تشمل كلا من الكوريتين والصين واليابان، وأن موعد زيارته لكوريا الشمالية سيكون يوم الأحد.وكان "بومبيو" قد التقى بوزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.وخلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى الوزير الكوري الشمالي باللائمة على الولايات المتحدة في فرض العقوبات الدولية على بلاده.وحول المناقشات الجارية بشأن سبل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أعاد المتحدثة الأمريكية "نويرت" التأكيد على أنه لا يوجد أي تغيير في السياسة الأمريكية.ويقول المراقبون إن هناك إمكانية لمناقشة تخفيف تلك العقوبات إذا تمكن بومبيو خلال زيارته لكوريا الشمالية من الاتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي على عقد قمة أخرى بينه وبين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".