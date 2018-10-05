عودة الوفد الكوري الجنوبي بعد مشاركته في الاحتفال بذكرى بيان 4 من أكتوبر

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سيعود الوفد الكوري الجنوبي الذي كان يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة على صدور بيان 4 من شهر أكتوبر، إلى البلاد اليوم السبت.وقد أقامت الكوريتان مراسم مشتركة تذكارية في قصر الثقافة الشعبي الواقع في بيونغ يانغ أمس الجمعة.كما اتفق الجانبان على بذل الجهود اللازمة من أجل تنفيذ قرارات بيان "بيونغ يانغ" وبيان "بان مون جوم"، إلى جانب بيان 4 من شهر اكتوبر، للمضي قدما على طريق السلام والازدهار والتوحيد.كما عقدت مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، حيث تبادلا الأراء حول سبل تنفيذ قرارات بيان "بيونغ يانغ" في مجالات عديدة، بما فيها التبادل الرياضي والغابات والأسر المشتتة.كما التقى الوفد السياسي الجنوبي بنظيره الشمالي، ومن المحتمل أن تُعقَد مباحثات برلمانية خلال هذا العام.