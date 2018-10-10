ترامب يعلن عن عقد القمة مع كيم جونغ أون بعد انتخابات التجديد النصفي

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيتم عقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية يوم السادس من نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه يجري حاليا بحث ثلاثة أو أربعة مواقع مقترحة لعقد تلك القمة.وأضاف "ترامب" في تصريحات أدلى بها في مقر الرئاسة الأمريكية، "البيت الأبيض"، أمس الثلاثاء، أنه يتم حاليا الإعداد للقمة، وأنه سيتم إصدار إعلان في هذا الشأن قريبًا.وفيما يتعلق بتلك المواقع المقترحة، قال ترامب إن سنغافوره مكان رائع ولكن من المرجح عقد القمة الثانية في مكان مختلف. وردا على سؤال حول ما إذا كان منتجع "مار لاغو" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية يمكن أن يكون ضمن تلك المواقع المقترحة، قال الرئيس الأمريكي إن الزعيم الكوري الشمالي قد يعجبه ذلك المكان على الأرجح، وأنه يرغب في ذلك أيضًا، مشيرا إلى أنه يتوقع عقد الكثير من الاجتماعات بينهما في المستقبل في كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وفي وقت لاحق من يوم أمس، قال ترامب للصحفيين خلال رحلة إلى ولاية "آيوا" إن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سوف تعقد بعد انتخابات التجديد النصفي يوم السادس من نوفمبر، مشيرا إلى أنه لا يمكنه مغادرة البلاد في الوقت الراهن.