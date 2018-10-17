الرئيس الكوري يصل إلى إيطاليا ويزور الفاتيكان

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى إيطاليا أمس الثلاثاء فى المحطة الثانية من جولته الأوربية الحالية، التي زار خلالها فرنسا أيضا.وسيبدأ الرئيس الكوري زيارته التي تستمر ثلاثة أيام في إيطاليا والفاتيكان، باجتماع وغداء عمل مع الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريللا" اليوم الأربعاء، ثم يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء "جوسيبي كونتي".وبعد ذلك سيبدأ الرئيس "مون" زيارة رسمية للفاتيكان يحضر خلالها قُدّاسا يقيمه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين".ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري غدا الخميس بالبابا "فرانسيس"، حيث ينقل إليه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة بيونغ يانغ.وسوف يتوجه "مون" بعد اختتام زيارته للفاتيكان إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الآسيوية الأوربية "آسيم"، التي يشارك فيها قادة 50 دولة آسيوية وأوربية.