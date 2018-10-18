إضراب سائقي سيارات الأجرة بسبب خدمة كاكاو للتشارك في السيارات

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نظَّم سائقو سيارات الأجرة إضرابًا اليوم الخميس في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على إطلاق شركة كاكاو لخدمة التشارك في السيارات.وكان يُخشَى من أن الإضراب سيتسبب في ازدحام شديد في ساعات الذروة الصباحية، لكنَّ حركة المرور ظلت عادية في سيول. ويعتقد أن الركاب استقلوا المواصلات العامة حيث تم الإعلان عن الإضراب في اليوم السابق.وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قد أصدرت تعليمات في وقت سابق إلى حكومة سيول وغيرها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإضراب.وتخطط مدينة سيول لتكثيف تشغيل مترو الأنفاق والحافلات، وتمديد ساعات الخدمة إذا اتضح أن عدد سائقي سيارات الأجرة المشاركين في الإضراب كبيرًا.وفي الوقت نفسه، قررت شركات ونقابات سيارات الأجرة الخاصة تنظيم مسيرة كبيرة في ساحة "كوانغ هوا مون" بعد ظهر اليوم.