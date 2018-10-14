اتمام عملية إزالة الألغام الأرضية في المنطقة الأمنية المشتركة

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قال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن عملية إزالة الألغام الأرضية المزروعة في الجزء الجنوبي من المنطقة الأمنية المشتركة قد انتهت، مشيرا إلى أن عملية الإزالة في الجزء الشمالي سوف تنتهى غدا السبت.وينص الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي على إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة حتى يوم العشرين من أكتوبر الجاري.وقد بدأت عملية إزالة الألغام يوم الأول من أكتوبر حيث عثرت كوريا الشمالية 5 ألغام أرضية في الجزء الشمالي من المنطقة الآمنية المشتركة وأزالتها، بينما لم تعثر كوريا الجنوبية على أي ألغام في الجزء الجنوبي من المنطقة.ومع الانتهاء من عملية إزالة الألغام، من المتوقع أن تقوم الكوريتان بسحب نقاط الحراسة والجنود والأسلحة الموجودة داخل المنطقة الأمنية المشتركة بدءا من الأسبوع القادم.ويقضى الاتفاق العسكري بسحب نقاط الحراسة والجنود والأسحلة في غضون 5 أيام بعد الانتهاء من عملية إزالة الألغام.