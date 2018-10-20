القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ من المرجح أن تنعقد في العام المقبل

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من المرجح أن يتم عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في العام المقبل.وقد نقلت رويترز عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله أمس الجمعة إن القمة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من المرجح أن تنعقد في أوائل العام المقبل.وقد تحدث المسؤول إلى مجموعة صغيرة من المراسلين قائلا إن الاجتماع "سوف يحدث في وقت ما بعد بداية العام الجديد".يشار إلى أن ترامب قد صرح رسميًّا بعقد القمة الثانية، وقد قال للمراسلين في وقت سابق إن بيونغ يانغ وواشنطن تقومان بالتنسيق حول موعد القمة ومكانها وجدول أعمالها.وقال أيضًا إنه يتم النظر في ثلاثة أو أربعة أماكن لعقد القمة، مضيفًا أنه ليس من بينها سنغافورة أو الولايات المتحدة.