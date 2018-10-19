االرئيس مون يتوجه إلى البلاد مع اختتام جولته الأوروبية

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توجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى البلاد حيث اختتم جولته الأوربية التي شملت خمس دول، وفي مؤتمر القمة الأخير مع رئيس الوزراء الدنماركي لاسموسن اتفق الجانبان على مواصلة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أمس يوم السبت، وتعهدا أيضا ببذل جهود مشتركة لمكافحة الحمائية العالمية.وأشارا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ساهمت في تعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، من الطاقة والغذاء والزراعة إلى علوم الحياة والشؤون البحرية.واتفقا على زيادة توسيع التعاون بين البلدين في مجالات جديدة، بما في ذلك الصحة والرعاية الاجتماعية.أقامت البلدان علاقات دبلوماسية في عام 1959، وتمت ترقيتها إلى شراكة استراتيجية في عام 2011.وسيغادرالرئيس مون الدنمارك في وقت لاحق من اليوم ليعود إلى منزله مختتما جولته الأوروبية التي استمرت أسبوعا بعد زيارته إلى باريس وروما والفاتيكان وبروكسل.