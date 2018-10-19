الكوريتان تتفقان على مكافحة آفات أشجار الصنوبر بشكل مشترك

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اتفقت الكوريتان أمس الاثنين على العمل معاً لمعالجة آفات أشجار الصنوبر في كوريا الشمالية حتى شهر مارس من العام القادم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال الغابات.وتوصلت الكوريتان إلى هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بينهما أمس في مكتب الاتصال المشترك الذي افتتح حديثا في مدينة "كيسونغ" الحدودية الكورية الشمالية.وجاء في بيان مشترك صدر بعد المحادثات أن كوريا الجنوبية وافقت على توفير الأدوية اللازمة لمكافحة آفات أشجار الصنوبر في نوفمبر، بحيث يعمل الجانبان معا لمعالجة هذه القضية حتى شهر مارس.واتفق الجانبان أيضا على العمل معا للسيطرة على آفات وأمراض الأشجار الأخرى من خلال تبادل المعلومات والعينات والتقييمات ذات الصلة. كما اتفقا على تحديث عشرة مشاتل للأشجار في كوريا الشمالية خلال هذا العام، وتنفيذ مشروعات مماثلة في المشاتل الكورية الشمالية الأخرى على مراحل.وبالإضافة إلى ذلك، تعهد الجانبان بالعمل سويا لمواجهة حرائق الغابات والتعاون في حماية النظم البيئية، وتنظيم ندوات حول التكنولوجيا والعلوم المتعلقة بالغابات، والموضوعات الأخرى ذات الصلة.