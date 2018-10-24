النيابة تطلب إصدار مذكرة اعتقال لنائب رئيس المحكمة الوطنية السابق

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طلبت النيابة العامة أمس الثلاثاء إصدار مذكرة اعتقال في حق "إيم جونغ هون" القاضي والنائب السابق لرئيس المحكمة الوطنية التي تدير المحكمة العليا، والذي يواجه اتهامات ضمن فضيحة كبيرة لإساءة استخدام السلطة القضائية تورط فيها رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه".وطلب مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى إصدار مذكرة لاعتقال "إيم" لإجراء تحقيقات معه بشأن سلسلة من الاتهامات التي تشمل إساءة استخدام السلطة، والتقصير في أداء الواجب، وتزوير وثائق عامة. وذكرت النيابة في الطلب أيضا عددا من رؤساء المحكمة الوطنية السابقين كمتعاونين مع "إيم".ويشار إلى أن "إيم"، الذي عمل في المحكمة الوطنية في الفترة من عام 2012 إلى عام 2017، متهم بإعداد وثائق للتأثير على المحاكمات المثيرة للجدل لكسب الدعم لصالح إدارة"بارك كون هيه" السابقة من أجل إنشاء محكمة استئناف جديدة.كما أنه متهم أيضا بإجراء مشاورات مع المساعد الرئاسي للشؤون الخارجية آنذاك بشأن الدعاوى القضائية المتعلقة بالضحايا الكوريين الذين أجبرتهم اليابان على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت تحتل كوريا، للحصول على تعويض من الشركات اليابانية.