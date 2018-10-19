الحكومة الكورية تعلن عن تخفيض ضريبة الوقود بنسبة 15%

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قررت الحكومة الكورية تخفيض الضرائب على الوقود بنسبة 15%، وخلق 59 ألف وظيفة في القطاع العام.وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن مجموعة من الإجراءات للنمو الذي يقوده الابتكار وخلق فرص العمل، خلال اجتماع الوزراء المعنيين بالاقتصاد.وسوف يؤدي قرار التخفيض المؤقت لضرائب الوقود والذي يستمر ستة أشهر بدءا من يوم السادس من نوفمبر القادم، إلى تخفيض أسعار البنزين بمقدار 123 وون لكل لتر، والديزل بمقدار 87 وون.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تنفذ تخفيضا بنسبة 10%، لكنها قررت لاحقا تطبيق تخفيض أكبر في ضوء ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تثقل كاهل الشركات الصغيرة.وتوقعت الحكومة أن تنخفض إيراداتها الضريبية بمقدار تريليوني وون نتيجة لهذا التخفيض المؤقت.ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الكورية أيضا خلق 59 ألف وظيفة في مؤسسات الدولة والهيئات العامة، وتوفير التدريب المهني لـ35 ألف موظف.