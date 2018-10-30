المحكمة العليا تحكم اليوم في قضية الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان

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من المقرر أن تعلن المحكمة العليا الكورية عن حكمها الذي طال انتظاره بشأن مطالب التعويضات ضد بعض الشركات اليابانية من قبل ضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني.وستصدر المحكمة العليا حكمها بشأن هذه الدعوى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وكان أربعة من العمال الكوريين كبار السن قد تقدموا بهذه الدعوى في عام 2005 إلى المحاكم المحلية في كوريا ضد شركة "نيبون ستيل" اليابانية وشركة "سوميتومو ميتال كورب" اليابانية، لإجبار العمال على العمل دون أجر. وقد رفضت المحاكم الدنيا تلك الدعوى، ومن ثم قدم العمال طعنا لدى المحكمة العليا.وفي حكم بارز في مايو 2012، ألغت المحكمة العليا قرار المحاكم الأدنى وأمرت بإعادة المحاكمة لصالح الضحايا، ثم أيدت محكمة سيول العليا هذا الحكم في العام التالي.وقد تسببت هذه القضية في الجدل بعد ادعاءات بأن إدارة المحكمة الوطنية بقيادة رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" قد استخدمتها كورقة مساومة للحصول على خدمات من مكتب الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، التي كانت ترغب في الحفاظ على علاقات ودية مع طوكيو.