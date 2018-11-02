معهد التنمية الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2019

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قرر المعهد الكوري للتنمية تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام القادم إلى 2.6%، أي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة التي صدرت في شهر مايو.كما توقع مركز الأبحاث الاقتصادية الذي تديره الدولة في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء أن يحقق الاقتصاد الكوري نموًّا بمعدل 2.7% هذا العام، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعات شهر مايو.وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انخفاضًا في معدل النمو من 3.1% الذي حققه العام الماضي إلى 2.8% هذا العام، وبالنسبة للعام القادم، توقع صندوق النقد نموًّا بنسبة 2.6%.كما خفض البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو إلى 2.7% للعام الحالي والقادم.وقال معهد التنمية الكوري إنه أجرى تعديلًا على توقعاته للنمو بسبب تباطؤ الصادرات، وتراجع الطلب المحلي.وأضاف أن العام القادم سيشهد نموًا اقتصاديًّا أقل من هذا العام، رغم زيادة دخل الأسر وتأثير سياسات الحكومة لخلق الوظائف، وذلك بسبب انخفاض أسعار العقارات وأعباء سداد ديون الأسر.