توقعات بفوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلس النواب

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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية الجارية حاليا توقعات بتحقيق فوز كبير للحزب الديمقراطي المعارض في انتخابات أعضاء مجلس النواب.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مساء اليوم.تجدر الإشارة إلى أنه يتم من خلال هذه الانتخابات اختيار 35 عضوا من بين 100 عضو لمجلس الشيوخ، بينما سيتم انتخاب جميع الأعضاء البالغ عددهم 435 عضوا في مجلس النواب، إضافة إلى انتخاب 36 من بين 50 حاكم ولاية.وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية أن يستعيد الحزب الديمقراطي سيطرته على مجلس النواب وأن يحتفظ الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بصعوبة.وقالت وسائل الإعلام إنه إذا حافظ الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب معا فمن المتوقع أن يتخذ الرئيس دونالد ترامب المزيد من الإجراءات الجريئة خاصة فيما يتعلق بسياسات الهجرة والسياسات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية. أما في حالة فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب معا أو في مجلس النواب فقط، فمن المتوقع أن يكبح الحزب الديمقراطي جماح سياسات حكومة ترامب من خلال مراجعة مختلف القوانين.وقاال محللون إنه في جميع الأحوال ستجري المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية بقيادة الرئيس ترامب دون تغيير كبير.