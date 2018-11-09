الرئيس مون يدعو قادة دول آسيان لزيارة كوريا

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اقترح الرئيس "مون جيه إين"، الذي يزور سنغافوره حاليا، أن تُعقد الجولة الثالثة من قمة كوريا الجنوبية ودول آسيان، وأن تُعقد الجولة الأولى من قمة كوريا ودول نهر "ميكونغ"، في العام القادم في كوريا الجنوبية، حيث وجه الرئيس "مون" دعوة لقادة دول آسيان لزيارة سيول.وأشار الرئيس مون إلى أن العام القادم سيصادف الذكرى المئوية على تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة، والذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات مع دول آسيان، ليصبح نقطة تحول لبدء مستقبل جديد.كما أكد أنه سيعمل على تحقيق المزيد من التبادلات والتعاون مع دول آسيان، بهدف الوصول إلى مستوى 200 مليار دولار من التبادلات التجارية بين الجانبين، والوصول بمستوى التبادلات البشرية بين الجانبين إلى 15 مليون زائر حتى عام 2020.وقد عقد مون مباحثات منفردة مع الملك "حسن بلقية" ملك بروناي التي تتولى مهمة تنسيق الحوار بين كوريا ودول آسيان، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ليكون موجها نحو المستقبل.