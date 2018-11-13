الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدرت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة قرارا جديدا تدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تمت الموافقة على القرار بالإجماع دون إجراء تصويت.وحثت اللجنة في قرارها كوريا الشمالية على وضع حد فوري لتلك الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.وأشارت اللجنة إلى أن انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ومنتظمة ضد حقوق الإنسان تجري باستمرار في كوريا الشمالية.ودعا القرار كوريا الشمالية إلى إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء تحقيقات مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب بأن يقوم مجلس الأمن الدولي برفع قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات أشد على المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.وقد هاجمت بيونغ يانغ أمس الخميس الولايات المتحدة والدول الأوربية واليابان على خلفية ضغطها من أجل إصدار الأمم المتحدة هذا القرار.الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ظلت تصدر سنويا قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأربعة عشر عاما متتالية، منذ عام 2005، وقد شاركت كوريا الجنوبية في إصدار تلك القرارات منذ عام 2008، كما وافقت على القرار الصادر هذا العام أيضا.