اجتماع بين وزير التوحيد ووزير الخارجية الأمريكي

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اجتمع وزير التوحيد تشو ميونغ كيون، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أمس الجمعة، وبحثا نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وسبل إقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.وقالت الوزارة إن تشو أجرى محادثات مع بومبيو في وزارة الخارجية لمدة 25 دقيقة، كما ناقشا العلاقات بين الكوريتين.كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن المسؤولين أكدا التزامهما بالتنسيق الوثيق لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وبلا رجعة، كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا أيضًا سبل تعميق التنسيق، لضمان بقاء التعاون بين الكوريتين منسجمًا مع التقدم في محادثات نزع السلاخ النووي بين الشمال والولايات المتحدة.كان تشو قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي في زيارة تستغرق خمسة أيام، وقد التقى مع إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وعدد من المسؤولين الآخرين في الإدارة الأمريكية والكونغرس.