الرئيس الكوري يختتم جولته في سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة

Photo : YONHAP News

عاد إلى سيول أمس الأحد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد اختتام جولته في كل من سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة، والتي استغرقت ستة أيام.وفي كلمة ألقاها أمام قمة "آبيك" التي عقدت في بابوا غينيا الجديدة، دعا الرئيس "مون" الدول الأعضاء في "آبيك" إلى تعزيز التعاون فيما بينها لتوسيع انتشار سياسة التسامح التي بدأت الحكومة الكورية في تطبيقها هذا العام.وعرض الرئيس "مون" اقتراحا لإنشاء صندوق نقد تابع لمنظمة "آبيك" بحيث يخصص للإصلاح الرقمي من أجل تضييق الفجوة في التكنولوجيا الرقمية بين الدول المتقدمة والناشئة.وفي أثناء جولته، عقد الرئيس الكوري "مون" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول المشاركة في اجتماعات "آسيان" و"آبيك"، وتبادل معهم الآراء حول القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفي هذا السياق، التقى الرئيس"مون" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الأربعاء الماضي وبحث معه سبل تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وفي اليوم التالي اجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" حيث أعاد الجانبان التأكيد على التحالف بين سيول وواشنطن.وفي اجتماع عقده مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، اتفق الرئيسان على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية بين سيول وبكين بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز التعاون المشترك لإنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.