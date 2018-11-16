مجموعة العمل الكورية الأمريكية تعقد اجتماعها الأول في واشنطن

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من المتوقع أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول اجتماع لمجموعة العمل بينهما غدا الثلاثاء في واشنطن.وفي هذا السياق، غادر المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" اليوم الاثنين متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع.وقال "لي" في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مغادرته سيول إنه لم يتم تحديد الموضوعات التي سيتم بحثها في الاجتماع، لكنه أشار إلى أنه سيتم فيه بحث قضايا مختلفة.وردا على سؤال بشأن موعد المباحثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال "لي" إنه سيتعرف على ذلك من خلال اجتماعه مع الجانب الأمريكي.يذكر أن المبعوث النووي الكوري "لي" سيلتقى في أثناء إقامته في واشنطن التي تستغرق 3 أيام، مع الممثل الأمريكي في وزارة الخارجية الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان".ومن المتوقع أن يتم في اجتماعات مجموعة العمل الكورية الأمريكية بحث القضايا المتعلقة بمشروعات التعاون بين الكوريتين، بما فيها مشروع ربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين.