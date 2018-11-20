انخفاض أسعار المنتجين في كوريا لأول مرة منذ 11 شهرًا

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي منذ ما يقرب من عام، نتيجة لاستقرار أسعار المنتجات الزراعية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم الاستهلاكي في المستقبل ، إلى 105,41 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 1,4% مقارنة بالشهر الأسبق.ويعد هذا أول انخفاض شهري منذ نوفمبر من العام الماضي.وقال التقرير إن المؤشر ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2,2% ليستمر في مساره الإيجابي للشهر الرابع والعشرين على التوالي، أي منذ نوفمبر من عام 2016.وأشار التقرير أيضا إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والسمكية قد تراجعت بنسبة 9,7%، بينما تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 10,6% على أساس شهري، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ حوالي 33 عاما.