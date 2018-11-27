تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوى منذ 21 شهرًا

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تراجع المؤشر الذي يقيس معنويات المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى منذ 21 شهرًا في شهر نوفمبر الجاري، بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المجمع لهذا الشهر 96 نقطة، بانخفاض 3,5 نقطة مقارنة بما كان عليه في أكتوبر. وتعد هذه القراءة الأقل منذ فبراير من العام الماضي، عندما سجل المؤشر 93,9 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين حول مستقبل الاقتصاد.وقال البنك المركزي إن معنويات المستهلكين ازدادت سوءًا بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد على خلفية استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك تباطؤ التوظيف وارتفاع الأسعار.وقال التقرير إن جميع المؤشرات الفرعية التي تشكل المؤشر المجمع قد تراجعت، حيث انخفض مؤشر شعور المستهلكين حول الظروف الاقتصادية الحالية بخمس نقاط ليصل إلى 62 نقطة، وانخفض تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية العامة للأشهر الستة التالية بمقدار خمس نقاط أيضا ليصل إلى 72، وانخفض مؤشر قياس مؤشر ثقة المستهلكين بأسعار المساكن للأشهر الستة القادمة بـ13 نقطة ليصل إلى 101 نقطة.