البنك المركزي الكوري يقرر رفع سعر الفائدة بـ0.25%

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25%.جاء هذا القرار في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، حيث قرر رفع سعر الفائدة الأساسي من 1.5% حاليا إلى 1.75%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع سعر الفائدة الأساسي منذ أن قام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% في شهر نوفمبر من العام الماضي.وكان محافظ البنك المركزي قد أشار في شهر أكتور الماضي إلى احتمال رفع سعر الفائدة.ويرجع السبب في رفع سعر الفائدة إلى الفرق بين سعر الفائدة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وزيادة الديون الأسرية في كوريا بوتيرة سرعية.وبهذا تم تضييق الفرق بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي من 0.75% إلى 0.5%.