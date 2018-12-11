الرئيس الكوري ضمن قائمة أبرز شخصيات عام 2018

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وضعت مجلة "تايم" الأمريكية اسم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ضمن قائمتها المختصرة لأبرز شخصيات عام 2018.وقد أصدرت مجلة "تايم" قائمتها المختصرة المكونة من عشرة أسماء والتي تضم اسم الرئيس "مون"، موضحة أنه منذ أن استضاف الرئيس "مون" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية في شهر فبراير الماضي، التقى "مون" مع نظيره الشمالي في ثلاث قمم تاريخية حول مستقبل شبه الجزيرة الكورية، كما قام بالتوسط من أجل عقد أول قمة من نوعها بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي، حيث عقدت قمة تاريخية في سنغافوره بين الزعيم الشمالي "كيم" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقد ضمت القائمة أيضا أسماء كل من الرئيس الأمريكي "ترامب" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والمستشار الأمريكي الخاص "روبرت مولر". كما ضمت القائمة اسما رمزيا لألفي عائلة انفصلت عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في إطار سياسة الهجرة لإدارة ترامب. ولم يتم تضمين اسم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن المنتظر أن يتم اختيار اسم واحد من القائمة ليكون شخصية هذا العام والإعلان عنه اليوم الثلاثاء.