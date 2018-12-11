بيونغ يانغ تنتقد واشنطن لوضعها في القائمة السوداء للاتجار بالبشر

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب توصيف واشنطن للدولة الشيوعية بأنها "واحدة من أسوأ البلدان في العالم من حيث الاتجار بالبشر".وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، إن هذه الخطوة من جانب واشنطن "عمل شرير وعدائي" يتعارض مع روح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وافق في شهر نوفمبر الماضي على وضع كوريا الشمالية، إلى جانب الصين وإريتريا وسوريا ودول أخرى، ضمن قائمة الدول التي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير بموجب قانون حماية ضحايا الاتجار في البشر. وبموجب هذا القرار، يتم حظر تقديم مساعدات إلى كوريا الشمالية في السنة المالية 2019.وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة ستواجه انتقادات وإدانة بسبب "عملها المنافق المتمثل في التعهد بوضع حد لتاريخ من التشدد والعداء، بينما تتمسك بتكثيف العقوبات والضغط على بيونغ يانغ". ودعت الصحيفة الولايات المتحدة إلى إنهاء "هذا السلوك العدواني" على الفور مع الأخذ في الاعتبار أنه سيؤدي في النهاية إلى إحراجها من خلال تناول قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.