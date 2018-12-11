حجم الضرائب المجمعة خلال عشرة أشهر يقترب من المستهدف

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قالت الحكومة الكورية إنه تم جمع مبلغ 26 تريليون وون تقريبا إضافية في العائدات الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وأظهر التقرير الشهري للحالة المالية للحكومة الذي أصدرته وزارة المالية والاستراتيجية اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الضرائب الوطنية في الفترة بين يناير وأكتوبر قد بلغت 263,4 تريليون وون، أي حوالي 230 مليار دولار، بزيادة قدرها 26 تريليون وون مقارنة بالعام الماضي.ووصل معدل تقدم الإيرادات الضريبية، أو المعدل الفعلي للضرائب المحصلة نسبة إلى الإيرادات المستهدفة، إلى 98% في شهر أكتوبر، بزيادة نسبتها 3,9% على أساس سنوي.وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى زيادة ضرائب الدخل التي ارتفعت بمقدار 600 مليار وون على أساس سنوي، لتصل إلى ستة تريليونات وون خلال الفترة المذكورة، وذلك بفضل الارتفاع الاسمي في الأجور.