تحديد معايير الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب صعوبة العيش

Photo : KBS News

أعلنت إدارة القوى العاملة العسكرية عن معايير العام القادم بشأن حجم الممتلكات وقيمة الأجور الشهرية للحصول على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية بسبب الفقر أو صعوبة العيش.ويذكر أنه يتم من أجل الحصول على هذا الإعفاء احتساب عدد البالغين القادرين على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وعدد الأشخاص المعالين، بمن فيهم المرضى والمسنون والأطفال، ضمن نفس الأسرة.وطبقا للمعايير الحالية، إذا كان العائل رجلا، فينبغي وجود ما لا يقل عن ثلاثة معالين، وإذا كان العائل امرأة فينبغي وجود ما لا يقل عن اثنين من المعالين، وذلك من أجل الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية.كما حددت الإدارة معيار حجم الدخل الشهري لأسرة مكونة من 4 أشخاص للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية في العام القادم بأقل من مليون و845 ألفا و414 وون، اي حوالي 1600 دولار، وبالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد بأقل من مليون و504 آلاف و13 وون، كما يجب أن يكون إجمالي قيمة ممتلكات الأسرة أقل من 68 مليونا و600 ألف وون.ويذكر أن عدد الذين تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية في العام الماضي بسبب صعوبات العيش قد بلغ ألفا و218 شخصا.