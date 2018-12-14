مباحثات كورية روسية حول الأسلحة النووية الكورية الشمالية

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أجرى كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" مباحثات مع نظيره الروسي "إيغور مورغولوف" في سيول اليوم، حيث ناقشا سبل التعاون في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال "لي" في كلمة ألقاها في افتتاح المباحثات التي جرت في مقر وزارة الخارجية، إنه سعيد بالتواصل الوثيق بين كوريا الجنوبية وروسيا في هذا الوقت المهم جدا لنزع الأسلحة النووية الكامل وإرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك تحديات كبيرة ينبغي التغلب عليها، ومؤكدا على ضرورة تعاون ودعم المجتمع الدولي، خاصة روسيا، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، من أجل التغلب على مختلف التحديات الصعبة ومواصلة الحوار.من جانبه قال المسؤول الروسي في كلمته إن عام 2018 كان عاما مثمرا، مؤكدا على أن الجهود المشتركة من قبل كل الأطراف ساهمت في إجراز إنجازات، بما في ذلك تخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف التبادلات بين الكوريتين، وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن هذا الوضع قد نشأ حسب خريطة الطريق التي اقترحتها روسيا والصين بشكل مشترك.كما أعرب المسؤول الروسي عن سعادته بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين لإحراز نتائج مملوسة، موضحا أن تحسن العلاقات بين الكوريتين سيضع قاعدة للاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وأيضا في كل منطقة شمال شرق آسيا.وناقش الجانبان خلال الاجتماع تقييمات الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون من أجل كسر الجمود الحالي في المفاوضات النووية، كما تبادلا الآراء حول الزيارة المتوقع أن يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا خلال العام القادم.