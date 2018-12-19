المسؤول الأمريكي عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى سيول

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وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم الأربعاء "ستيفن بيغون" المسؤول الأمريكي عن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية.ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" غدا الخميس لمناقشة المسارات المحتملة لتحقيق تقدم في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وسيحضر "بيغون" بعد غد الجمعة اجتماعا لمجموعة العمل بين البلدين يتم خلاله مناقشة مسألة تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية ومشروعات التعاون بين الكوريتين، خاصة خطة إقامة حفل بمناسبة افتتاح مشروع ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يوم الأربعاء القادم.وخلال فترة إقامته التي تستمر أربعة أيام، يعتزم "بيغون" إجراء مناقشات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الأسباب التي قد تكون قد حالت دون إتمام زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول خلال هذا العام كما كان مخططا لها من قبل، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القمة الثانية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والمنتظر أن تعقد في مطلع العام القادم.