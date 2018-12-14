واشنطن تعرب عن أملها في عقد قمة ثانية مع بيونغ يانغ في رأس السنة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة تأمل في عقد القمة الثانية بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال رأس السنة القادمة.وجاء تصريح الوزير "بومبيو" في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كي إن إس إس" الأمريكية المحلية في كانساس أمس الخميس، حيث عبر عن أمله في إحراز تقدم في إزالة التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة من خلال الجولة الثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقال إن كوريا الشمالية لم تجر أي تجارب صاروخية أو نووية خلال الفترة الماضية، وأن الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام.وتشير تصريحات "بومبيو" إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في تأخير موعد القمة الثانية.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد ألمح إلى احتمال عقد هذه القمة في شهر فبراير من العام القادم، حيث قال في تغريدة له على تويتر إنه لن يستعجل إجراء اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".