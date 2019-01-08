كيم جونغ أون يزور الصين على متن قطار

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عبر قطار كوري شمالي إلى الصين أمس الاثنين، وسط تقارير أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على متنه في زيارة إلى بكين.وقال مصدر مطلع إن القطار مر عبر مدينة "دان دونغ" الحدودية الصينية فى حوالى الساعة العاشرة و15 دقيقة من مساء أمس، ومن المتوقع أن يكون قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.وأفادت بعض التقارير بأن عشرات السيارات الأمنية والمسؤولين قد سدوا الطرق المحيطة بمحطة قطار "دان دونغ" قبل مرور القطار، ثم أعيد فتح الطرق بعد ذلك.ويشير البعض إلى أن "كيم" سيزور بكين لعقد قمته الرابعة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" من أجل تنسيق موقفه مع الصين قبيل عقد قمته الثانية المرتقبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".