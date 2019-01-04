وسائل الإعلام الصينية والكورية الشمالية تؤكد زيارة كيم جونغ أون إلى بكين

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يزور الصين بدءا من يوم أمس الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن "كيم" وزوجته "ري سول جو" يقومان برحلة تستغرق أربعة أيام إلى بكين تلبية لدعوة من الرئيس الصينى "شى جين بينغ".وأوضح التقرير أن "كيم" و"ري" غادرا بيونغ يانغ بعد ظهر أمس الاثنين برفقة مسؤولين كبار في الحكومة وحزب العمال الحاكم، بمن في ذلك "كيم يونغ تشول" و"ري سو يونغ" و"ري يونغ هو".وقد أوردت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أيضا أخبارا حول زيارة الزعيم الكوري الشمالي صباح اليوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أن "كيم" سيعقد قمته الرابعة مع "شي جين بينغ"، بعدما وصل إلى البلاد على متن قطار كوري شمالي.