سيول تعرب عن أملها في أن تسهم زيارة كيم إلى الصين في نزع السلاح النووي

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أعربت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تساعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الصين، في نزع السلاح النووي وتعزيز عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن سيول تتوقع من التبادلات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الشمال والصين، بما في ذلك الاجتماع بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ، أن تسهم في تحقيق السلام الدائم ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية على علم بزيارة كيم إلى بكين، قال المسؤول إن الدول المجاورة تتواصل عن كثب مع سيول بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون بين الكوريتين والتبادلات بين كوريا الشمالية والصين.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم غادر بيونغ يانغ في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الصين، بدأت أمس الاثنين.