الحكومة الكورية تسعى لزيادة عدد السيارات العاملة بالهيدروجين إلى 80 ألفا

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صرح نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" بأن الحكومة تخطط لزيادة عدد السيارات العاملة بالهيدروجين من 20 ألف سيارة في العام الماضي إلى 80 ألفا بحلول عام 2022.وكشف الوزير "هونغ" عن هذه الخطة اليوم الأربعاء خلال اجتماع استراتيجي حول تنفيذ سياسات الحكومة للنمو الذي يقوده الابتكار، حيث قال إن الحكومة تهدف إلى أخذ أكبر حصة من السوق العالمية للسيارات الهيدروجينية وخلايا الوقود، وهو مجال تتمتع فيه كوريا بالتقدم، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية لتطوير للصناعات المرتبطة بالهيدروجين، بدءا من الإنتاج والتخزين والنقل وحتى الاستخدام النهائي للهيدروجين.كما كشف الوزير "هونغ" عن خطة لتعزيز صناعة البيانات في سوق تبلغ قيمتها 30 تريليون وون بحلول عام 2023، وإنشاء 100 مركز للبيانات الضخمة، وعشر منصات للبيانات الضخمة، ورعاية عشرة آلاف من المواهب في صناعات البيانات والذكاء الاصطناعي.