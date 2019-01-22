صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2019

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام، مشيرا إلى زيادة حدة الحروب التجارية عالميا، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي تقريره حول توقعات الاقتصاد العالمي الصادر أمس الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتوقع له أن ينمو بمعدل 3,5% في عام 2019، بانخفاض 0,2% مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر أكتوبر الماضي.كما خفّض الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2020 بمقدار 0,1% إلى 3,6%.وقال صندوق النقد الدولى إن التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصينى قد أدت إلى إضعاف التوجهات الاستثمارية فى الأسواق المالية.وترك صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام دون تغيير عند 2,5%، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في الـ19 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي تستخدم عملة اليورو إلى 1,6% بعدما كانت 1,8%.وتوقع أيضا أن يتراجع النمو في بلدان الأسواق الناشئة إلى 4,5% بعدما كان يتوقع لها 4,7%.وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 6,2% لهذا العام.