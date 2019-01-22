الحكومة الكورية تتعهد ببذل جهود لتحقيق نمو اقتصادي مماثل للعام الماضي

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أكد نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال هذا العام مماثل للمعدل الذي تحقق في العام الماضي.وأدلى الوزير "هونغ" بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء تعليقا على تقرير حول تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 3,7% إلى 3,5%.وعقب اجتماعه مع عدد من كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الحاكم، قال الوزير "هونغ" إن تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي كان أمرا متوقعا، وأضاف أنه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع، لكن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بمعدل بلغ 2,7% خلال العام الماضي.وأوضح الوزير "هونغ" أن الحكومة قد وضعت هدفا في شهر ديسمبر الماضي بأن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2,6% خلال عام 2019، لكنها ستسعى إلى تحقيق معدل نمو أعلى من المستهدف إذا استعادت كوريا حيويتها الاقتصادية أكثر.