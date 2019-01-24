كيم جونغ أون يعرب عن ارتياحه لمحادثات ما قبل القمة

Photo : YONHAP News

أعرب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن رضائه عن نتائج المحادثات الأخيرة بين وفد بلاده وعدد من المسؤولين الأمريكيين، حول القمة الثانية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقالت وكالة الأنباء المركزية الشمالية اليوم الخميس إن "كيم" عقد اجتماعًا مع الوفد الذي عاد من زيارة إلى واشنطن، حيث تلقى "كيم" رسالة شخصية نقلها كبير مساعديه "كيم يونغ تشول" من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وأعرب عن رضاه الكبير عن نتائج المحادثات.وقالت الوكالة في تقريرها إن "كيم" أشاد بالرئيس الأمريكي "وتصميمه وإرادته غير المعتادة" لتسوية القضايا التي تواجه البلدين، في القمة الثانية التي ستُعقد في نهاية فبراير.كما قال "كيم" إن بلاده ستظل مؤمنة بالعقلية الإيجابية لدى "ترامب"، وسوف تنتظر بصبر وحسن نية، لتحقيق التقدم خطوة بخطوة نحو الهدف المأمول لكوريا الشمالية والولايات المتحدة.كما أمر الزعيم الكوري الشمالي باتخاذ الاستعدادات اللازمة على مستوى العمل للقمة الثانية.