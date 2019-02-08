المبعوث الأمريكي الخاص يختتم زيارته إلى بيونغ يانغ

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وصل المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" إلى كوريا الجنوبية، بعد الانتهاء من زيارته إلى كوريا الشمالية.وقد غادرت طائرة النقل الأمريكية التي حملت "بيغون" من بيونغ يانغ أمس الجمعة، ووصلت إلى قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في حوالي الساعة السابعة مساءً.وخلال زيارته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، التقى "بيغون" مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول"، لتنسيق صياغة الاتفاقيات التي ستسفر عنها القمة الثانية، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري في فيتنام.وقد تحول الانتباه العالمي الآن إلى مدى نجاح الجانبين في تسوية الخلافات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والتدابير الأمريكية المقابلة لذلك، وهناك تكنهات قوية بأن البلدين سيجريان محادثات أخرى على مستوى العمل قبل انعقاد القمة الثانية، من أجل تضييق الخلافات حول القضايا الرئيسية.وسوف يقدم "بيغون" تقريره عن الزيارة إلى واشنطن، قبل إخطار سيول بنتائجها خلال الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" صباح السبت، ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان استراتيجيات متابعة المفاوضات مع بيونغ يانغ.كما سيجتمع المبعوث الأمريكي مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا".