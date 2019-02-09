ترامب يعلن عن مكان انعقاد القمة الثانية مع كيم

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف تنعقد في مدينة هانوي في نهاية هذا الشهر.وأكد "ترامب" في تغريدة نشرها على موقع تويتر أن القمة الثانية مع كوريا الشمالية ستنعقد في العاصمة الفيتنامية.وتأتي رسالته، بعد المحادثات على مستوى العمل التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص "ستيفن بيغون" مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" في العاصمة الكورية الشمالية، من يوم الأربعاء وحتى أمس الجمعة.ووصف الرئيس الأمريكي المحادثات بأنها مثمرة للغاية، وقال في تغريدة ثانية إن الشمال سوف يستفيد من القمة اقتصاديًّا، وأكد أن كوريا الشمالية، تحت قيادة "كيم جونغ أون"، سوف تصبح قوة اقتصادية كبيرة.وكانت التقارير السابقة تفيد أن الولايات المتحدة تفضل مدينة "دا نانغ"، بينما أرادت كوريا الشمالية انعقاد القمة في العاصمة الفيتنامية "هانوي".