واشنطن وبكين تستأنفان المحادثات التجارية الأسبوع المقبل

قررت واشنطن وبكين استئناف المحادثات التجارية، الأسبوع المقبل، قبل الموعد النهائي لهدنة الحرب التجارية، التي تستمر لمدة 90 يومًا وتنتهي في الأول من شهر مارس المقبل.وقد أعلن البيت الأبيض عن الإطار الزمني لإجراء المحادثات في بكين، وقال إن الجانبين سيبدآن المحادثات يوم الاثنين، وسوف يترأس الجانب الأمريكي نائب الممثل التجاري "جيفري جيريش".ثم سيتم عقد المحادثات رفيعة المستوى يومي الخميس والجمعة، بحضور الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين".وكانت المجموعة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت الأسبوع الماضي في واشنطن دون التوصل إلى اتفاق.ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي للهدنة، حيث من المقرر أن تزداد الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%.وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني قبل ذلك الموعد النهائي، مما يضعف الآمال في سرعة التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.