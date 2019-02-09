واشنطن تصف المحادثات مع بيونغ يانغ بأنها مثمرة

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قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" اليوم السبت إن محادثاته التي عقدها في بيونغ يانغ كانت "مثمرة".وخلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في سيول، قال المبعوث الأمريكي إن المحادثات مع كوريا الشمالية ما زالت مستمرة.وأشار "بيغون" إلى وجود "الكثير من العمل" الذي ينبغي القيام به مع كوريا الشمالية، لكنه أكد ثقته في التزام الجانبين وإمكانية تحقيق تقدم حقيقي.كما أعرب عن تقديره للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، الذي نظم الافتتاح الذي أدى إلى التطورات الإيجابية الحاليَّة، وكانت الوزيرة "كانغ" قد أشارت إلى حلول الذكرى السنوية الأولى على دورة الألعاب الشتوية في "بيونغ تشانغ".وقد عقد "بيغون" اجتماعًا آخر مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون"، كما شاركا في اجتماع غذاء ثلاثي مع "كينغي كاناسوغي"، مدير مكتب الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية اليابانية.وقد عاد "بيغون" إلى سيول مساء الجمعة، بعد انتهاء زيارته إلى بيونغ يانغ التي اجتمع خلالها مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول"، الذي عمل سفيرًا لبلاده في أسبانيا سابقًا.