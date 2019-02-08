أربعة أحزاب ترفع دعوى ضد الانتقاص من قيمة حركة كوانغ جو الديمقراطية

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قررت أربعة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم في كوريا، رفع دعوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للبرلمان ضد بعض نواب البرلمان عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بتهمة إدلائهم بتصريحات تنتقص من قيمة حركة "كوانغ جو" الديمقراطية.جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الاثنين بين زعماء التكتلات البرلمانية عن الأحزاب الأربعة، حيث اتفقوا على رفع دعوى ضد 3 نواب تابعين للحزب المعارض الرئيسي وصفوا حركة "كوانغ جو" الديمقراطية بأنها "شغب".وقال المشاركون في الاجتماع إن تصريحات أولئك النواب التابعين للحزب المعارض الرئيسي تعد إنكارا للتاريخ وتحديا لأفراد الشعب الكوري الذين بذلوا جهودهم لغرس القيم الديمقراطية في البلاد.واتخذت ثلاثة أحزاب، وهي الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب العدل وحزب السلام الديمقراطي المعارضان، موقفا مشتركا يدعو إلى طرد أولئك النواب الثلاثة من البرلمان.