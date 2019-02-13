قائد عسكري أمريكي يستبعد تخلي كوريا الشمالية عن كل أسلحتها النووية

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استبعد قائد عسكري أمريكي كبير أن تتخلى كوريا الشمالية عن كل أسلحتها النووية أو قدراتها الإنتاجية، وقال إنها قد تسعى للتفاوض على نزع السلاح النووي بشكل جزئي مقابل تنازلات دولية.جاء هذا التقييم في بيان مكتوب بواسطة الأدميرال "فيليب ديفيدسون" قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطيْن الهندي والهادئ، قدّمه إلى جلسة عقدتها أمس الثلاثاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.وأوضح "ديفيدسون" أن هذا الرأي يتماشى مع تقييمات وكالات المخابرات الأمريكية، كما أشار إلى أن التوترات مع كوريا الشمالية قد تراجعت، وأنه تم إحراز تقدم كبير خلال العام الماضي، لكن القضية النووية لكوريا الشمالية ستبقى التحدي الأكثر إلحاحًا للولايات المتحدة حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل.كما وصف القائد العسكري الأمريكي القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى سنغافوره فى شهر يونيو الماضي بأنها "علامة بارزة"، وأعرب عن تفاؤله بنتائج القمة الثانية القادمة المقرر لها أن تُعقد يوميْ الـ27 والـ28 من فبراير الجاري فى العاصمة الفيتنامية هانوي.